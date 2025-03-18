«Балтика» отказалась от планов купить региональных пивоваров

«Ъ»: покупка «Букета Чувашии» и «Булгарпива» компанией «Балтика» сорвалась

«Балтика» отказалась от планов купить производителей пива — «Букет Чувашии» и «Булгарпиво». О срыве сделки по приобретению региональных пивоваров со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Переговоры стартовали в ноябре 2024 года — «Букет Чувашии» оценивали в 2 миллиарда рублей, а «Булгарпиво» — в 700 миллионов. Однако обсуждение сделки прекратили, так как стороны не смогли договориться о цене.

Чебоксарская компания выпускает одноименное пиво и напитки под брендами «Марочное», «5.0 Юбилейное». Мощности компании составляют 8 миллионов декалитров (дал) пива в год. Предприятию принадлежат 22 магазина «Дикий лось», выручка компании, по данным СПАРК, в 2023 году увеличилась на 9,07 процента, почти до 3,5 миллиарда рублей.

Предприятие из Набережных Челнов выпускает 13 миллионов дал напитков в год. Ему принадлежат бренды «Пятницкое», «Немецкое» и Bulgarpivo. В 2023 году выручка пивовара снизилась на 4,67 процента, до 1,37 миллиарда рублей.

Как отмечает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, «Балтика» вряд ли рассматривала покупку двух указанных компаний для наращивания собственного производства. «Букет Чувашии» мог заинтересовать «Балтику» из-за мощностей по производству солода, предполагает источник.

Как ранее стало известно, пивоваренная компания уже продала ТК «Мегаполис» марку крафтового пива Brew Moose. Отказ от бренда связывают со сложностями продвижения нишевой продукции в ретейле. Эксперты полагают, что крупный российский пивовар принял соответствующее решение, чтобы сосредоточиться на собственных брендах.