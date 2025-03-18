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04:00, 18 марта 2025Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в откровенном образе без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @guelsphotos

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном образе без бюстгальтера. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 8,7 миллиона подписчиков.

36-летняя манекенщица позировала, сидя на длинном прикроватном пуфике, в тренче с принтом в виде шкуры зебры. При этом бывший «ангел» Victoria's Secret отказалась от бюстгальтера, демонстрируя глубокое декольте.

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Кроме того, она надела капроновые колготки и туфли на каблуках с аналогичным принтом. Ее образ завершили черные кожаные перчатки и солнцезащитные очки.

Ранее в марте бывший «ангел» Victoria's Secret показала обнаженное фото. Манекенщица Эльза Хоск позировала напротив зеркала в спальне, полностью отказавшись от одежды.

Вот это да!
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