Дела о строительстве укреплений на границе с Украиной передали для расследования в Москву

«Ъ»: Дела о строительстве укреплений в Курской области передали в Москву

Дела о строительстве укреплений на границе с Украиной в Курской области передали на рассмотрение из регионального УМВД в Москву. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ряд уголовных дел по решению Генпрокуратуры были переданы в центральный аппарат ведомства. Речь идет о махинациях и злоупотреблениях. Так, например, в материалах дела говорится, что чиновники дважды оплачивали одни и те же работе, закупали морские контейнеры для подземных укрытий по завышенной цене и экономили на бетоне, из-за чего «зубы дракона» не смогли эффективно противодействовать продвижению бронетехники.

Решение объясняется тем, что все пять уголовных дел, возбужденных местными следователями, связаны между собой, преступления совершались не только в Курской области, но и в других регионах, и причастны к ним не только руководители «Корпорации развития Курской области», но и другие чиновники, то расследование следует проводить на более высоком уровне.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что на территории региона действует «корпорация расхищения». Так он охарактеризовал деятельность Корпорации развития Курской области.