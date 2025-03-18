Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:45, 18 марта 2025Силовые структуры

Дела о строительстве укреплений на границе с Украиной передали для расследования в Москву

«Ъ»: Дела о строительстве укреплений в Курской области передали в Москву
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Дела о строительстве укреплений на границе с Украиной в Курской области передали на рассмотрение из регионального УМВД в Москву. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ряд уголовных дел по решению Генпрокуратуры были переданы в центральный аппарат ведомства. Речь идет о махинациях и злоупотреблениях. Так, например, в материалах дела говорится, что чиновники дважды оплачивали одни и те же работе, закупали морские контейнеры для подземных укрытий по завышенной цене и экономили на бетоне, из-за чего «зубы дракона» не смогли эффективно противодействовать продвижению бронетехники.

Решение объясняется тем, что все пять уголовных дел, возбужденных местными следователями, связаны между собой, преступления совершались не только в Курской области, но и в других регионах, и причастны к ним не только руководители «Корпорации развития Курской области», но и другие чиновники, то расследование следует проводить на более высоком уровне.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что на территории региона действует «корпорация расхищения». Так он охарактеризовал деятельность Корпорации развития Курской области.

    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что администрация Трампа рассматривает возможность признать Крым российским. Киев считает это красной линией

    В России захотели разрешить детям работать в выходные во время каникул

    Apple испугалась выпускать слишком большой iPhone

    Трамп заявил о необходимости заставить Украину поступить правильно

    Солдат ВСУ обвинили в разрушении продуктовых магазинов в Судже

    В США рассказали об открытых насмешках над Трампом со стороны Путина

    Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в откровенном образе без бюстгальтера

    82-летняя телеведущая показала голую ступню в эфире

    Жертвами пожара в регионе России стали пятеро детей

    Украинцы наводили артиллерию ВСУ на дома отказавшихся эвакуироваться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше