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19:15, 18 марта 2025Ценности

Эмалированный таз известного бренда за восемь тысяч рублей стал мемом в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Zielinski & Rozen

Эмалированный таз известного парфюмерного и косметического бренда за тысячи рублей стал мемом в сети. Соответствующий пост появился на странице пользовательницы @incomnia в соцсети X (бывший Twitter).

Речь идет о емкости, которая продается на сайте марки Zielinski & Rozen по цене почти восемь тысяч рублей. Отмечается, что сосуд изготовлен из стали, а его объем составляет девять литров.

Юзерша опубликовала фото данного таза, снабдив их подписью: «Скоро сезон отключения горячей воды». Публикация набрала более 57 тысяч просмотров. Пользователи высказали свое мнение об изделии в комментариях и цитатах.

«У меня колонка. Девочки, пишите», «У меня бойлер, и что вы мне сделаете?», «Я все же полагаю, что это таз для оливье», «Надеюсь, он парфюмированный», «Признайтесь, захотелось», «Ура, можно высокорангово мыть попу», «Вот бы на таком по эскалатору в метро проехать», — отметили они.

Ранее в марте итальянская автомобильная марка Lamborghini представила детскую коляску почти за полмиллиона рублей.

Вот это да!
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