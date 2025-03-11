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18:11, 11 марта 2025Ценности

Lamborghini представила детскую коляску почти за полмиллиона рублей

Марка Lamborghini представила коляску из кожи и замши за 428 тысяч рублей
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Кадр: Silver Cross US TV / YouTube

Итальянская автомобильная марка Lamborghini представила коляску почти за полмиллиона рублей. Об этом сообщает Hypebeast.

Всего производитель совместно с британским брендом детских товаров Silver Cross выпустил 500 экземпляров колясок Reef AL Arancio. Отмечается, что проектирование изделия заняло более двух лет. Стоимость одной коляски составляет 5000 долларов (427 тысяч рублей). В комплект входят прогулочное сиденье, накидка на ноги, универсальные адаптеры для детского автокресла, солнцезащитный козырек, москитная сетка и два дождевика.

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Новая коляска, представленная в черном цвете с акцентными оранжевыми вышивкой и логотипом Lamborghini, выполнена из замши и итальянской кожи. При этом сама конструкция оснащена подвеской, педалью тормоза, вручную отделанной ручкой в стиле руля Lamborghini, люлькой из поликарбоната и подстаканником.

В июле рэпершу Карди Би заметили с коляской Dior за сотни тысяч рублей.

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