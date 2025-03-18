На Западе назвали тактику Путина при ведении переговоров идеальной

Le Point: Тактика Путина при ведении переговоров идеальна

Тактика президента России Владимира Путина при ведении переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом идеальна. Об этом заявил обозреватель Жерар Аро в статье для французского журнала Le Point.

По словам Аро, Путин отреагировал на предложение США по конфликту на Украине так, «словно применял на практике пункты из учебника идеального российского переговорщика». Отмечается, что глава государства не стал отвергать американское предложение, но при этом выдвинул условия, которые существенно изменили потенциальную сделку в пользу России.