Канье Уэст описал отношения с детьми от Ким Кардашьян фразой «я как будто в тюрьме»

Канье Уэст заявил, что Ким Кардашьян отняла у него право на общение с детьми

Рэпер Канье Уэст описал отношения с детьми от телезвезды Ким Кардашьян фразой «я как будто в тюрьме». Соответствующий пост появился на его странице в X (бывший Twitter).

В новых заявлениях музыкант обвинил бывшую жену в том, что она отняла право на общение с их детьми. Кроме того, по его словам, Кардашьян заморозила его счета и пыталась посадить в тюрьму.

«Я не хочу просто "видеть" своих детей. Мне нужно их растить. Мне нужно знать, в какую школу они ходят, с кем дружат и в чьих домах ночуют, пользуются ли мои дочери губной помадой и духами. Все эти права были отняты у меня бандой Кардашьян, Hulu и Disney», — высказался артист.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст запретил Ким Кардашьян носить два помолвочных кольца одновременно из-за страха.