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16:47, 14 марта 2025Ценности

Канье Уэст запретил Ким Кардашьян носить два помолвочных кольца одновременно

Канье Уэст запретил Ким Кардашьян носить два помолвочных кольца из-за страха
Мария Винар

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Рэпер Канье Уэст запретил телезвезде Ким Кардашьян носить два помолвочных кольца одновременно из-за страха. Соответствующий эпизод из реалити-шоу The Kardashians («Семейство Кардашьян») приводит издание The Sun.

Основательница бренда Skims рассказала, что бывший муж подарил ей два помолвочных кольца. По ее словам, первое изделие, украшенное бриллиантом в 15 карат, он преподнес в 2013 году, когда делал ей предложение. В 2016 году музыкант решил купить еще одно, но с камнем в 20 карат.

Однажды бизнесвумен захотела надеть на одно светское мероприятие сразу два кольца, но рэпер посоветовал ей этого не делать. «Никогда не надевай оба кольца одновременно. Ты что, хочешь, чтобы тебя ограбили?» — вспомнила она.

После мероприятия Кардашьян уехала в Париж, оставив по совету Уэста одно кольцо дома. В эту поездку произошло нападение на ее номер в отеле. Тогда преступники забрали с собой ювелирные изделия на 10 миллионов долларов, в том числе второе помолвочное кольцо. Знаменитость призналась, что первое украшение ей было дороже. «Я оставила дома свое первое кольцо, с которым мне сделали предложение, потому что оно было самым важным», — отметила она.

Ранее сообщалось, что телезвезда Ким Кардашьян сама оплатила помолвочное кольцо и вернула его второму мужу, баскетболисту Крису Хамфрису после развода.

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