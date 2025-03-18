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13:04, 18 марта 2025Экономика

Миллионы американцев старше 120 лет признали умершими

DOGE: В США признали умершими числившихся живыми 3,2 млн жителей старше 120 лет
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Американские власти признали умершими 3,2 миллиона жителей США старше 120 лет, которые в базах числились как до сих пор живущие люди. Об этом в соцсети Х (бывший Twitter) отчитался департамент эффективности государственного управления (DOGE).

Чиновники еще не закончили сверять данные: пока что в списках службы числится еще около девяти миллионов жителей возрастом 120-159 лет. «Предстоит еще много работы», — говорится в публикации.

Этот департамент возглавляет миллиардер Илон Маск. Еще в феврале он обратил внимание на то, что в базе системы социального обеспечения есть множество людей, которым на этот момент уже исполнилось от 120 до 369 лет. «Возможно есть много вампиров, получающих соцобеспечение», — шутил миллиардер.

По сути проблема состоит в том, что эта база создана на основе языка программирования COBOL, который появился 60 лет назад. Хотя система и морально устарела, но ее продолжают использовать для учета тех, кому полагаются выплаты от государства. В большинстве случаев база в качестве точки отсчета использует 1875 год — тогда в Париже прошла международная конференция по стандартам.

Учитывая особенности системы, если дата рождения лица отсутствует или указана не полностью, то формально возраст человека может быть 150 лет и больше.

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