Журналист Боуз назвал легендарной операцию «Поток» в Курской области

Ирландский журналист Чей Боуз восхитился операцией «Поток» Вооруженных сил России, которую они провели в Курской области. Об этом он написал в социальной сети X.

«Целый батальон российского спецназа оказался за украинскими линиями, пройдя 15 километров по трубопроводу. (...) Легендарная операция», — заявил журналист. Он подчеркнул, что «Поток» ускорил полный крах Вооруженных сил Украины в Судже.

Ранее в Добровольческом штурмовом корпусе сообщили «Ленте.ру», что более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу, пробравшись в город через пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Противник не ожидал атаки с этого направления. В результате удалось полностью освободить промзону в городе и завязать бои в частном секторе.