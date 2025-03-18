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01:09, 18 марта 2025Интернет и СМИ

На Западе восхитились операцией «Поток»

Журналист Боуз назвал легендарной операцию «Поток» в Курской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Ирландский журналист Чей Боуз восхитился операцией «Поток» Вооруженных сил России, которую они провели в Курской области. Об этом он написал в социальной сети X.

«Целый батальон российского спецназа оказался за украинскими линиями, пройдя 15 километров по трубопроводу. (...) Легендарная операция», — заявил журналист. Он подчеркнул, что «Поток» ускорил полный крах Вооруженных сил Украины в Судже.

Ранее в Добровольческом штурмовом корпусе сообщили «Ленте.ру», что более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу, пробравшись в город через пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Противник не ожидал атаки с этого направления. В результате удалось полностью освободить промзону в городе и завязать бои в частном секторе.

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