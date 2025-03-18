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15:05, 18 марта 2025Экономика

Сделку по вхождению верфи «Звезда» в ОСК отменили

Глава ВТБ Костин сообщил об отмене сделки по вхождению верфи «Звезда» в ОСК
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Верфь «Звезда» не будет входить в контур Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил глава ВТБ и по совместительству председатель совета директоров холдинга Андрей Костин, передает «Интерфакс».

По его словам, сделку отменили из-за того, что у ОСК недостаточно средств, а «Звезда» уже имеет эффективного собственника, который продолжит там работать. Костин подчеркнул, что тема закрыта.

ВТБ и «Роснефть» объявили о начале переговоров по вхождению «Звезды» в ОСК в ноябре прошлого года. Принципиально вопрос был согласован, как ранее говорил Костин, параметры сделки начнут обсуждать после оценки финансового состояния судостроительного комплекса.

Тогда глава ВТБ указывал, что «Роснефть» оценивает понесенные на строительство дальневосточного комплекса затраты в 250 миллиардов рублей, что должно было повлиять на сумму сделки.

В декабре Костин называл приоритетами ОСК на ближайшие пять-шесть лет модернизацию петербургских верфей и развитие судостроения на Дальнем Востоке. По его словам, работы могут обойтись в 500-750 миллиардов рублей, однако глава ВТБ уточнил, что объем инвестиций может быть сокращен и зависит от возможностей банка, потому что «неограниченного чека» у него нет.

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