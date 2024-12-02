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15:08, 2 декабря 2024Экономика

Стало известно о возможном сокращении расходов на судостроение в России

Глава ВТБ Костин признал возможность сокращения инвестиций в ОСК из-за ставки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Приоритетами Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на ближайшие пять-шесть лет должны стать модернизация петербургских верфей, а также развитие судостроения на Дальнем Востоке, что обойдется в 500-750 миллиардов рублей. Об этом в интервью Reuters рассказал глава ВТБ Андрей Костин, занимающий с августа прошлого года пост председателя совета директоров ОСК.

По его словам, при уровне прибыльности ВТБ такие деньги в принципе собрать можно. Однако, отвечая на вопрос, не сократятся ли инвестиции из-за рекордного уровня ключевой ставки Центробанка, Костин признал, что многое будет зависеть от возможностей банка, так как «неограниченного чека» у него нет.

Глава ВТБ предположил, что в условиях жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) в следующем году прибыль банка может сократиться до 400 миллиардов рублей (около 550 миллиардов в 2024-м), при этом выплаты дивидендов по итогам текущего года может не быть вовсе. Костин напомнил, что Минфин не заложил их в бюджет, а значит, таких обязательств у организации нет.

При этом, добавил он, решение правительства обязывает все средства, которые могли бы пойти на дивиденды, направлять на развитие судостроительной отрасли. Поэтому банк имеет возможность выбирать, по каким статьям проводить расходы на ОСК.

Ранее глава ОСК Андрей Пучков сообщил, что на достройку уже заказанных государством и частными компаниями судов необходим триллион рублей. Столь серьезный дефицит он связан с тем, что контракты оказались дешевле стоимости самих работ. По мнению Пучкова, без помощи государства обойтись не выйдет.

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