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19:16, 20 ноября 2024Экономика

На достройку российских судов попросили триллион рублей

Гендиректор ОСК Пучков сообщил о дефиците триллиона рублей на достройку судов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) не хватает чуть более триллиона рублей, чтобы достроить уже заказанные государством и частниками суда. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал глава компании Андрей Пучков.

По его словам, столь серьезный дефицит связан с тем, что контракты на строительство оказались дешевле себестоимости работ. Пучков указал, что в ряде случаев заказчики идут навстречу и пересматривают условия после переговоров. Однако для исполнения остальных договоров ОСК придется обратиться за помощью к государству, других вариантов нет.

Компания добилась субсидий на достройку ряда заказов в области рыболовецкого флота. В остальных случаях, где пересмотр невозможен, придется искать стороннее финансирование, возможно, внебюджетное.

Осенью прошлого года ОСК перешло в доверительное управление банку ВТБ, глава которого Андрей Костин по итогам аудита корпорации оценил ее состояние как плачевное. В том числе он сравнил работу ОСК в последние десять лет с финансовой пирамидой.

Среди других проблем Костин выделил плохое состояние верфей из-за устаревших основных фондов, глубокое технологическое отставание от лидеров рынка и практику браться за очевидно провальные проекты, чтобы потом закрывать дыры за счет бюджета.

При этом глава ВТБ констатировал, что закрыть проблемы корпорации в одиночку банк не сможет, потому что ему не хватит средств.

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