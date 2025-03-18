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16:45, 18 марта 2025Экономика

Путин описал политику других стран фразой «деньги ляжку жгут»

Путин: Некоторые страны не знают, куда девать накопленные деньги
Вячеслав Агапов

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Некоторые страны накопили столько денег в различных фондах, что не знают, куда их девать. Об этом в рамках выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует RT.

Наличие у ряда государств в различных фондах накоплений, которым не могут придумать применения, становится проблемой

«Знаете, как главный герой "Калины красной" говорил, "деньги ляжку жгут"», — такой фразой Путин описал денежную политику других стран.

Также в рамках съезда президент России озвучил общее количество введенных против страны санкций. По словам главы государства, их больше 28,5 тысячи. Он также отметил, что подобные ограничения — не временные меры, а механизм давления на Россию. У конкурентов всегда будет стремление сдержать ее развитие, подчеркнул Путин.

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