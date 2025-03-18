МО РФ: ВС России создали специальный коридор для жителей Константинополя в ДНР

Вооруженные силы России создали специальный коридор для эвакуации мирных жителей из населенного пункта Константинополь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, российские военные уже эвакуировали из Константинрополя десять человек, четверо из которых были несовершеннолетними.

«Военнослужащие создали специальный коридор, развернув для того средства радиоэлектронной борьбы, а операторы БПЛА при помощи дронов направляли группу по безопасному маршруту», — сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что армия России ударила по объектам нефтяной отрасли Украины.