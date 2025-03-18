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18:37, 18 марта 2025Силовые структуры

Российского полицейского осудили за взятку в 1,5 миллиона рублей

В Воронежской области осудили бывшего сотрудника полиции за взятку в 1,5 млн руб
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Воронежской области осудили бывшего сотрудника полиции за взятку в 1,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

Как установил суд, 25 декабря 2023 года сотрудник полиции находился в припаркованной машине на улице 5 Декабря, где получил от местной жительницы через посредника-адвоката, который действовал под контролем правоохранительных органов, деньги в размере 50 тысяч рублей и муляжи на сумму один миллион 450 тысяч рублей за непривлечение подзащитной к уголовной ответственности. Сразу после передачи денег он был задержан сотрудниками СК и ФСБ.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, которая позволила изобличить его в коррупционных действиях.

Суд приговорил бывшего полицейского к 8,5 годам колонии строгого режима и лишил права занимать должности на государственной службе сроком на пять лет, а также к штрафу в размере 1,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что бывшего первого заместителя главы российского округа заподозрили в коррупции.

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