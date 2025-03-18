Бывшего первого заместителя главы российского округа заподозрили в коррупции

В Курганской области правоохранители задержали экс-замглавы Кетовского округа

В Курганской области следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Кетовского муниципального округа по подозрению в получении не менее 600 тысяч рублей от предпринимателя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении экс-чиновника меры пресечения.

По версии следствия, подозреваемый за полученные деньги обещал бизнесмену содействие в размещении торгового объекта на территории областного центра.

Ранее в Коми следователи возбудили уголовное дело в отношении главы района Сыктывдинский, ее заместителя и начальника управления по жилищным вопросам по подозрению в махинациях при расселении аварийного дома.