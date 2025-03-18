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15:34, 18 марта 2025Силовые структуры

Следователь начал проверку после падения стены на рабочего на российской киностудии

В Москве началась проверка после гибели рабочего при падении стены на киностудии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве следователь начал проверку после падения бетонной стены на рабочего на киностудии имени М. Горького. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, бетонная стена упала на мужчину во время ремонтных работ. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и переломами, в том числе свода и основания черепа, закрытой травой груди, ушибом легких с двух сторон. Врачи оказывали ему необходимую помощь, но спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что в Москве следователи начали проверку после падения лифта с женщиной на Электрозаводе.

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