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12:52, 14 февраля 2025Силовые структуры

По факту падения лифта с женщиной на Электрозаводе в Москве началась проверка

В Москве следователи начали проверку после падения лифта на Электрозаводе
Варвара Митина (редактор)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Москве следователи начали проверку после падения лифта с женщиной на Электрозаводе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Они осматривают место происшествия. Пострадавшая госпитализирована в одну из московских больниц.

Утром 14 февраля в здании Московского электрозавода кабина лифта рухнула в шахту с высоты пять метров. В это время в ней была женщина, которая пострадала. При этом во время эвакуации она находилась в сознании.

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