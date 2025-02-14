По факту падения лифта с женщиной на Электрозаводе в Москве началась проверка

В Москве следователи начали проверку после падения лифта на Электрозаводе

В Москве следователи начали проверку после падения лифта с женщиной на Электрозаводе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Они осматривают место происшествия. Пострадавшая госпитализирована в одну из московских больниц.

Утром 14 февраля в здании Московского электрозавода кабина лифта рухнула в шахту с высоты пять метров. В это время в ней была женщина, которая пострадала. При этом во время эвакуации она находилась в сознании.