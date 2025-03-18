В Белом доме раскрыли выгоду от урегулирования на Украине

Белый дом: Урегулирование на Украине сулит экономические сделки США с Россией

Урегулирование вооруженного конфликта на Украине сулит «колоссальные экономические» сделки США с Россией и является выгодным для американской стороны. Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома, опубликованном пресс-секретарем Белого Дома Кэролайн Левитт в ее аккаунте социальной сети X.

«Оба лидера согласились, что будущее с улучшенными двусторонними отношениями между Соединенными Штатами и Россией имеет огромный потенциал. Это включает в себя экономические сделки», — отмечается в заявлении.

Дополнительно уточняется, что по мнению обеих сторон сотрудничество России и США также принесет миру «геополитическую стабильность».

Ранее Путин указал на ряд «существенных моментов» по прекращению огня на Украине в ходе телефонного разговора с Трампом. В частности, одним из ключевых рисков было названо нежелание Украины идти на контакты с Москвой и недоговороспособность Киева.