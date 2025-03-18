Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:00, 18 марта 2025Мир

В Белом доме раскрыли выгоду от урегулирования на Украине

Белый дом: Урегулирование на Украине сулит экономические сделки США с Россией
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Урегулирование вооруженного конфликта на Украине сулит «колоссальные экономические» сделки США с Россией и является выгодным для американской стороны. Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома, опубликованном пресс-секретарем Белого Дома Кэролайн Левитт в ее аккаунте социальной сети X.

«Оба лидера согласились, что будущее с улучшенными двусторонними отношениями между Соединенными Штатами и Россией имеет огромный потенциал. Это включает в себя экономические сделки», — отмечается в заявлении.

Дополнительно уточняется, что по мнению обеих сторон сотрудничество России и США также принесет миру «геополитическую стабильность».

Ранее Путин указал на ряд «существенных моментов» по прекращению огня на Украине в ходе телефонного разговора с Трампом. В частности, одним из ключевых рисков было названо нежелание Украины идти на контакты с Москвой и недоговороспособность Киева.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин приказал военным прекратить удары по энергетике Украины на 30 дней

    На Западе поговоркой высказались о переговорах Трампа и Путина

    Голый сын Шварценеггера снялся с невестой в рекламе

    США прекратили деятельность отслеживающей вывоз детей с Украины группы

    В Госдуме оценили разговор Путина и Трампа

    В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадала женщина

    В США указали на необходимость услышать позицию Украины по сделке Трампа и Путина

    Мужчина обжег пенис горячим чаем и отсудил 50 миллионов долларов у сетевой кофейни

    Путин обсудил с Трампом преступления ВСУ в Курской области

    Боссы сицилийской мафии признали потерю влияния. Что стало с легендарным преступным сообществом в XXI веке?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше