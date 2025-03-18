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07:02, 18 марта 2025Мир

В Гондурасе самолет упал в море после взлета

В Гондурасе после взлета упал в море самолет Lanhsa, шесть человек погибли
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Самолет авиакомпании Lanhsa, на борту которого находились 15 пассажиров, потерпел крушение после взлета из аэропорта на гондурасском острове Роатан. Об этом сообщило агентство гражданской авиации Гондураса AHA в социальной сети Х.

Самолет упал в море сразу после взлета из аэропорта Хуана Мануэля Гальвеса на острове Роатан. На борту находились не менее 15 человек, из них 6 погибли. Известно, что самолет направлялся в сторону города Ла-Сейба.

«Самолет Jetstream 32... выполнял коммерческий рейс... в аэропорт имени Гильермо Андерсона в Ла-Сейбе. По предварительной информации, через несколько секунд после взлета самолет рухнул в море. На борту находились два члена экипажа и 15 пассажиров», — отмечается в публикации.

Ранее в Пенсильвании потерпел крушение одномоторный самолет. По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), крушение потерпел самолет Beechcraft Bonanza, на борту которого находились пять человек.

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