В Гондурасе самолет упал в море после взлета

В Гондурасе после взлета упал в море самолет Lanhsa, шесть человек погибли

Самолет авиакомпании Lanhsa, на борту которого находились 15 пассажиров, потерпел крушение после взлета из аэропорта на гондурасском острове Роатан. Об этом сообщило агентство гражданской авиации Гондураса AHA в социальной сети Х.

Самолет упал в море сразу после взлета из аэропорта Хуана Мануэля Гальвеса на острове Роатан. На борту находились не менее 15 человек, из них 6 погибли. Известно, что самолет направлялся в сторону города Ла-Сейба.

«Самолет Jetstream 32... выполнял коммерческий рейс... в аэропорт имени Гильермо Андерсона в Ла-Сейбе. По предварительной информации, через несколько секунд после взлета самолет рухнул в море. На борту находились два члена экипажа и 15 пассажиров», — отмечается в публикации.

Ранее в Пенсильвании потерпел крушение одномоторный самолет. По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), крушение потерпел самолет Beechcraft Bonanza, на борту которого находились пять человек.