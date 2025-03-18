В Госдуме наградили стрелявшего по дронам россиянина

Спикер Госдумы Володин наградил россиянина, подстрелившего из ружья БПЛА ВСУ

Спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин наградил стрелявшего из охотничьего ружья по дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителя Подмосковья Александра Юдаева. Об этом сообщила пресс-служба ГД в Telegram.

Во время атаки ВСУ 11 марта, Юдаев подстрелил направлявшийся в сторону населенного пункта беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Награждая россиянина, Володин отметил, что Россия богата героями.

«Когда беспилотники атаковали Москву, он не стал смотреть на то, как они пролетают, а взял и один сбил», — высказался спикер ГД о сбившем БПЛА.

Ранее сообщалось, что в ЛНР сбили украинский дрон с отравляющим веществом.