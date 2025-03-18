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15:20, 18 марта 2025Россия

В Госдуме наградили стрелявшего по дронам россиянина

Спикер Госдумы Володин наградил россиянина, подстрелившего из ружья БПЛА ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин наградил стрелявшего из охотничьего ружья по дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителя Подмосковья Александра Юдаева. Об этом сообщила пресс-служба ГД в Telegram.

Во время атаки ВСУ 11 марта, Юдаев подстрелил направлявшийся в сторону населенного пункта беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Награждая россиянина, Володин отметил, что Россия богата героями.

«Когда беспилотники атаковали Москву, он не стал смотреть на то, как они пролетают, а взял и один сбил», — высказался спикер ГД о сбившем БПЛА.

Ранее сообщалось, что в ЛНР сбили украинский дрон с отравляющим веществом.

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