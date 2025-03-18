В Госдуме наградили стрелявшего по дронам россиянина

Спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин наградил стрелявшего из охотничьего ружья по дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителя Подмосковья Александра Юдаева. Об этом сообщила пресс-служба ГД в Telegram.
Во время атаки ВСУ 11 марта, Юдаев подстрелил направлявшийся в сторону населенного пункта беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Награждая россиянина, Володин отметил, что Россия богата героями.
«Когда беспилотники атаковали Москву, он не стал смотреть на то, как они пролетают, а взял и один сбил», — высказался спикер ГД о сбившем БПЛА.
Ранее сообщалось, что в ЛНР сбили украинский дрон с отравляющим веществом.