В Харьковской области в результате обстрела уничтожили нефтеперерабатывающий завод

В городе Мерефа в Харьковской области уничтожен нефтеперерабатывающий завод

В городе Мерефа Харьковской области в результате ночного обстрела был полностью уничтожен нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным украинского издания, на завод совершили налет около 20 беспилотников. Отмечается, что это уже четвертая атака с 2022 года. До последней атаки завод функционировал лишь на десять процентов мощности, однако теперь он полностью уничтожен.

Ранее Минобороны России сообщило, что Российская армия поразила объекты нефтяной отрасли, обеспечивавшие Вооруженные силы Украины (ВСУ). Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен при помощи авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Помимо прочего, его целью стала инфраструктура военных аэродромов, места хранения дронов, а также скопления живой силы и техники ВСУ в 146 районах.