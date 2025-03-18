В Раде сравнили успех ВС России в Сумской области и продвижение ВСУ в Курской области

Безуглая: ВС России зашли в Сумскую область на глубину в несколько километров

Вооруженные силы (ВС) России зашли в Сумскую область Украины на глубину в несколько километров. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«На Сумщине российские войска уже зашли где-то настолько вглубь, сколько осталось подконтрольной нам территории на Курщине. Да, россияне уже в Сумской области», — подчеркнула депутат. Она также предположила негативные для Украины новости в Запорожской области.

Безуглая сравнила успех ВС России в Сумской области с продвижением ВСУ в Курской области, а также заявила о «хаотичном» выходе украинской группировки с оккупированных территорий. Политик обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в управлении «на ручнике» и назвала его причиной поражений.

Ранее член комитета Рады по вопросам обороны Федор Вениславский отказался требовать наказания командования ВСУ и президента страны Владимира Зеленского. Политик сослался на принятый в 2022 году закон о «боевом иммунитете».