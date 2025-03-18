Вениславский: У командования ВСУ и Зеленского есть иммунитет от наказания

У командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и президента страны Владимира Зеленского есть иммунитет от наказания за совершаемые ошибки. Об этом заявил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает «Украинская правда».

«Если сейчас мы будем обвинять каждого военного руководителя за какие-то неудачи на фронте, то мало будет тех, кто готов будет вообще отдавать приказы», — заявил политик. Он добавил, что ключевые решения принимаются военным руководством, в то время как Зеленский якобы не настаивает на проведении различных операций.

Вениславский отказался требовать наказания командования ВСУ за ошибки и отступления, включая вывод группировки с оккупированных территорий Курской области. Депутат Рады сослался на принятый в 2022 году закон о «боевом иммунитете», позволяющий командирам ВСУ избежать дисциплинарных мер за принятые в ходе боевых действий решения.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опроверг собственные слова об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По его словам, источник располагает точной информацией о положении главкома украинской армии.