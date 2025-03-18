Нардеп Гончаренко опроверг собственные слова об отставке главкома ВСУ Сырского

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский останется на своем посту, несмотря на провалы украинских войск на фронте. Собственные слова об отставке главкома опроверг в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Сырский остается на посту главнокомандующего. Кадровые изменения не планируются», — заявил нардеп.

18 марта Гончаренко заявил, что Сырского могут снять с должности после провала армии Украины в Курской области. По словам парламентария, заменить Сырского мог генерал-лейтенант ВСУ Евгений Мойсюк.

Ранее сообщалось, что в Генштабе ВСУ отказались признавать окружение украинских войск в Курской области. В ведомстве заявили, что военные подразделения Украины осуществляют «перегруппировку».