Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский останется на своем посту, несмотря на провалы украинских войск на фронте. Собственные слова об отставке главкома опроверг в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
«Сырский остается на посту главнокомандующего. Кадровые изменения не планируются», — заявил нардеп.
18 марта Гончаренко заявил, что Сырского могут снять с должности после провала армии Украины в Курской области. По словам парламентария, заменить Сырского мог генерал-лейтенант ВСУ Евгений Мойсюк.
Ранее сообщалось, что в Генштабе ВСУ отказались признавать окружение украинских войск в Курской области. В ведомстве заявили, что военные подразделения Украины осуществляют «перегруппировку».