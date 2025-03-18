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14:55, 18 марта 2025Бывший СССР

Депутат Рады опроверг собственные слова об отставке Сырского

Нардеп Гончаренко опроверг собственные слова об отставке главкома ВСУ Сырского
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский останется на своем посту, несмотря на провалы украинских войск на фронте. Собственные слова об отставке главкома опроверг в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Сырский остается на посту главнокомандующего. Кадровые изменения не планируются», — заявил нардеп.

18 марта Гончаренко заявил, что Сырского могут снять с должности после провала армии Украины в Курской области. По словам парламентария, заменить Сырского мог генерал-лейтенант ВСУ Евгений Мойсюк.

Ранее сообщалось, что в Генштабе ВСУ отказались признавать окружение украинских войск в Курской области. В ведомстве заявили, что военные подразделения Украины осуществляют «перегруппировку».

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