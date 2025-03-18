В российском регионе возбудили дело по факту нападения на сотрудников скорой помощи

В Петербурге возбудили дело по факту нападения на сотрудников скорой помощи

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников скорой помощи. Об этом «Ленте.ру» в пресс-службе МВД по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным ведомства, 16 марта в полицию поступило сообщение о нападение на 35-летнюю фельдшера и 61-летнего водителя скорой помощи на Афонской улице. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что на приехавших на вызов медиков во дворе дома напали 30-летняя местная жительница и ее 29-летний брат.

Подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции. Пострадавшие подали заявление и обратились за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что россиянина арестовали на два месяца за стрельбу из пневматического оружия по подросткам.