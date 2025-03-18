В США допустили достижение мира на Украине в скором времени

Белый дом допустил скорое достижение мирных договоренностей с Россией по Украине

Россия и США находятся «в десяти ярдах» от достижения мира на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, ее слова передает РИА Новости.

«Мы находимся на десятиярдовой отметке мира и еще никогда не были так близки к достижению этой цели», — подчеркнула чиновник.

Она рассказала, что на встрече главы государств также затронут ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Кроме того, Левитт сообщила, что итогом переговоров может стать введение санкций против России. Такой сценарий возможен в том случае, если встреча не оправдает ожиданий американской стороны. Однако пресс-секретарь подчеркнула, что не будет забегать вперед и оглашать какое-либо решение по этому вопросу.

Ранее Трамп сообщал, что переговоры с Путиным запланированы на 18 марта. Есть большие шансы на то, что конфликт будет урегулирован, отмечал американский лидер.