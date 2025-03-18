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22:41, 18 марта 2025Мир

В США назвали итоги переговоров Путина и Трампа выдающимися

Экономист Сакс: Трамп добился первой деэскалации на Украине за три года
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В США назвали итоги переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина выдающимся достижением. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил экономист Дэвид Сакс.

«Президент Трамп добился прекращения огня в сфере энергетики и инфраструктуры — это первая деэскалация за три года. Выдающееся достижение», — написал он.

По его словам, подобный шаг открывает путь к прекращению огня и к установлению постоянного мира.

Ранее Трамп объявил о запуске процесса по достижению мира на Украине. Он также в очередной раз отметил, что боевые действия на Украине не начались бы, если бы он был президентом.

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