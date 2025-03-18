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23:22, 17 марта 2025Мир

В США прокомментировали выход из группы по расследованиям против России на Украине

Белый дом не подтвердил выход США из группы по расследованиям против России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не подтвердила информацию о том, что США решили покинуть группу по расследованиям против России в отношении конфликта на Украине. Ее цитирует ТАСС.

«Я об этом не слышала», — отметила чиновник. Она добавила, что в последнее время агентство Reuters делает множество «неточных и вводящих в заблуждение публикаций». В связи с этим Левитт призвала не воспринимать их серьезно. Она подчеркнула, что готова уточнить эту информацию и вернуться с ответом позднее.

Как указывает ТАСС, Reuters было одним из агентств, опубликовавших сообщение с соответствующим заявлением.

Изначально о том, что США покинули группу по расследованиям, опубликовала газета The New York Times. В сообщении отмечалось, что американское Министерство юстиции уже проинформировало об этом решении европейских чиновников.

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