США прекратили деятельность отслеживающей вывоз детей с Украины группы

WP: США прекратили финансирование группы по сбору данных о детях с Украины

США прекратили финансирование группы, отслеживавшей в том числе информацию о «вывозе детей из Украины». Об этом сообщает газета The Washington Post.

Проектом руководила Лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета. По данным издания, в феврале исследователям сообщили, что Госдепартамент США расторг их контракт. Отмечается, что теперь группа не сможет передавать данные в Международный уголовный суд (МУС).

Авторы материала допустили вероятное уничтожение базы данных проекта. Отмечается, что это могло быть сделано в рамках выполнения требования американской администрации о прекращении деятельности группы.

17 марта 2023 года МУС выдал ордеры на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС говорится, что принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС.