Определен неожиданный фактор риска развития рака легких

Nature Metabolism: Высокое содержание жиров в питании ускоряет развитие рака

Диета может играть ключевую роль в развитии рака легких — к такому выводу пришли исследователи из Университета Флориды и Онкологического центра Марки при Университете Кентукки. Их работа, опубликованная в Nature Metabolism, показывает, что накопление гликогена в опухолевых клетках способствует росту опухоли, а привычный рацион с высоким содержанием жиров и фруктозы — ускоряет этот процесс.

Ранее связь питания и онкологии активно изучалась для печени и поджелудочной железы, но рак легких считался заболеванием, не зависящим от рациона. Однако ученые выяснили, что гликоген, хранящий запасы глюкозы в клетках, становится своеобразным «топливом» для опухолей легких. При его избытке клетки быстрее разрастаются, а снижение уровня этого вещества замедляет их развитие.

По мнению ученых, этот механизм объясняет, почему рацион может быть важен не только для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, но и для предотвращения онкологических процессов. Они призывают уделять больше внимания общественной осведомленности о питании, сравнивая это с борьбой против курения, которая уже доказала свою эффективность в снижении заболеваемости.

Нацеленное воздействие на гликоген уже возможно — в медицине существуют препараты, разработанные для лечения редкого заболевания Лафора, которые могут регулировать уровень этого вещества. Это дает надежду на появление новых стратегий профилактики и терапии рака легких.