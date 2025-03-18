Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:10, 18 марта 2025Бывший СССР

Жительница Львова купила одного сына ради отсрочки для другого

Жительница Львова купила младенца для сына ради отсрочки от армии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал «Харківська обласна прокуратура»

Жительница Львова купила в Харькове третьего ребенка для своего сына, чтобы он получил отсрочку от армии. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на украинскую прокуратуру.

Женщина обратилась за помощью к знакомой, работающей в Харькове врачом-акушером. Та нашла беременную, которой за деньги предложила после родов зарегистрировать отцом младенца сына жительницы Львова.

За это беременной были переданы 400 долларов. Также ей пообещали ежемесячно отправлять деньги до достижения ребенком трех лет.

Жительницу Львова задержали в Харькове без права залога, когда она приехала в город для оформления документов после рождения ребенка. Также была задержана и врач-акушер.

Ранее Верховный суд Украины узаконил незаконную мобилизацию, запретив увольнять со службы в Вооруженных силах Украины граждан, призванных с нарушениями. В суде заявили, что процедура призыва во время мобилизации является необратимой. Также отмечается, что признание процедуры противоправной «не вызывает восстановления предыдущего положения» мобилизованного.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп проговорили час

    Трамп выступит по итогам разговора с Путиным

    В «Кофемании» начали продавать чай без заварки за 800 рублей

    Трамп решил изменить санкционный режим

    Российского полицейского осудили за взятку в 1,5 миллиона рублей

    Десятки россиян эвакуировали из-под Суджи после оккупации ВСУ

    Лев Лещенко назвал отца Филиппа Киркорова благородным человеком

    Названа простая помогающая в профилактике рака приправа с грядки

    Игровую консоль Xbox взломали спустя 20 лет после ее выпуска

    Популярный телеведущий раскрыл секрет выигрыша в телевикторинах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше