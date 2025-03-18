Жительница Львова купила одного сына ради отсрочки для другого

Жительница Львова купила младенца для сына ради отсрочки от армии

Жительница Львова купила в Харькове третьего ребенка для своего сына, чтобы он получил отсрочку от армии. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на украинскую прокуратуру.

Женщина обратилась за помощью к знакомой, работающей в Харькове врачом-акушером. Та нашла беременную, которой за деньги предложила после родов зарегистрировать отцом младенца сына жительницы Львова.

За это беременной были переданы 400 долларов. Также ей пообещали ежемесячно отправлять деньги до достижения ребенком трех лет.

Жительницу Львова задержали в Харькове без права залога, когда она приехала в город для оформления документов после рождения ребенка. Также была задержана и врач-акушер.

Ранее Верховный суд Украины узаконил незаконную мобилизацию, запретив увольнять со службы в Вооруженных силах Украины граждан, призванных с нарушениями. В суде заявили, что процедура призыва во время мобилизации является необратимой. Также отмечается, что признание процедуры противоправной «не вызывает восстановления предыдущего положения» мобилизованного.