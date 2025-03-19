Белоусов в военной форме обратился к военнослужащим на видео

Белоусов в военной форме записал видеообращение к российским военнослужащим

Министр обороны России Андрей Белоусов записал видеообращение к военнослужащим. Ролик опубликовала пресс-служба военного ведомства в Telegram.

Адресатами обращения главы Минобороны стали моряки-подводники, чей профессиональный праздник отмечается 19 марта. Министр указал на тяжесть службы и высокую ответственность экипажей подлодок.

Белоусов отметил, что подводники образцово выполняют возложенные на них задачи во всех районах Мирового океана, в том числе и подо льдами Арктики.

Отдельно глава Минобороны отметил вклад подводников в специальную военную операцию. Он напомнил, что крылатые ракеты «Калибр», которые поражают цели на Украине, запускаются в том числе и с подлодок. «Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником», — заключил Белоусов.

Ранее Андрей Белоусов обратился к женщинам, проходящим службу в Вооруженных силах России. Он поздравил их с Международным женским днем и отметил вклад, который россиянки вносят в общее дело в ходе проведения специальной военной операции.