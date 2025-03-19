Более сотни жителей российской деревни покинули дома из-за ЧС

Из деревни в Башкирии из-за паводка эвакуировали 103 человека

Из деревни в Башкирии из-за паводка эвакуировали более сотни человек. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Mash Batash.

Речь идет о деревне Азово. На снимках, предоставленных региональным МЧС, видно, что часть домов практически полностью ушла под воду. По информации канала, в населенном пункте ввели режим ЧС, и из-за опасности для жизни и здоровья 80 взрослым и 17 детям пришлось покинуть свои дома и перебраться в пункт временного размещения.

На данный момент около 300 метров русла реки Инзер, вышедшей из берегов, забиты льдом, из-за чего вода не уходит. В ближайшее время спасатели планируют взорвать затор.

Ранее глава МЧС Александр Куренков предупредил о неблагоприятном прогнозе по пожарам и паводкам в России этой весной. По его словам, из-за потепления, раннего схода льда с рек и неравномерного количества влаги в почве в регионах страны существует высокий риск их возникновения.

