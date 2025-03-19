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19:10, 19 марта 2025Путешествия

Летевший на собственную свадьбу мужчина оказался в полиции из-за любви к ананасовому вейпу

Алина Черненко

Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

Мужчина, летевший на собственную свадьбу, оказался в полиции из-за любви к ананасовому вейпу. Соответствующее видео разместила в TikTok комик Катрина Робинсон, на него обратил внимание портал GB News.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла на борту лайнера, следовавшего из Манчестера, Великобритания, в Аликанте, Испания. Несмотря на то что пассажир получил предупреждение от пилота, он продолжил курить вейп во время полета. В итоге после приземления его встретили сотрудники Гражданской гвардии Испании.

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«По всей видимости, этот мужчина должен был жениться в Испании. Представьте, что это человек, за которого вы выходите замуж, какой позор, и все это ради ананасового вейпа во время двухчасового полета», — написала автор публикации.

Ролик набрал более 300 тысяч просмотров. Пользователи сети в комментариях раскритиковали поведение мужчины. «А разве самолеты когда-нибудь приземляются в Аликанте без того, чтобы полиция не задерживала кого-то?», «Неужели этим людям не стыдно сосать вейп со вкусом ананаса?», «Да ладно, все же знают, что в самолетах нельзя курить», — написали они.

Ранее лежавший в сумке вейп пассажирки самолета авиакомпании EasyJet внезапно загорелся незадолго до вылета и вызвал хаос в салоне. Женщина попыталась поскорее покинуть самолет и в суматохе уронила дымящуюся сумку, которая прожгла пол.

Вот это да!
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