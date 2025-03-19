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19:54, 19 марта 2025Россия

Стало известно о необычном участнике операции «Поток» под Суджей

Протоиерей Василенков: В операции «Поток» под Суджей участвовал священник
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото Добровольческого корпуса / РИА Новости

В легендарной операции «Поток» под Суджей в Курской области участвовал и священник — отец Алексий (Скрипкин). О необычном участнике операции стало известно из слов главного военного священника в зоне специальной военной операции (СВО), протоиерея Димитрия Василенкова, его заявление опубликовано в Telegram-канале священнослужителя.

По словам Василенкова, отец Алексий прошел с российскими военными весь путь по трубе подземного газопровода, который вывел бойцов к окраинам Суджи, находившейся под контролем Вооруженных сил Украины.

«Батюшка был в трубе: шел, благословлял наших воинов героически, до конца, прошел этим маршрутом», — рассказал священник.

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Сам Алексий сообщил, что испытал в трубе чувство, похожее на эмоции, пережитые при посещении православных святых мест. «Может, и нескромно так говорить, это, наверное, сокровенное, но хочется сказать: Господь там присутствовал, молитва шла непрестанно. Мне даже захотелось поплакать от умиления, когда мы выходили из трубы», — сообщил он.

В ходе операции «Поток» сотни российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу, пробравшись в город через пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Противник не ожидал атаки с этого направления, и в результате бойцам удалось полностью освободить промзону в городе и завязать бои в частном секторе. Вскоре украинские подразделения покинули город.

ЖЗЛ
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