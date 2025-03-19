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10:19, 19 марта 2025Силовые структуры

После избиения школьницы в российском городе возбудили уголовное дело

СК возбудил дело о халатности после избиения школьницы в Новокузнецке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Новокузнецке возбудили уголовное дело после проверки информации об издевательствах учениц одной из школ над сверстницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Кемеровской области — Кузбассу.

Дело возбуждено по статье о халатности в отношении должностных лиц образовательного учреждения.

Как уточнили в СК, проверка началась после мониторинга СМИ и социальных сетей. Во время проверки сотрудники силовых структур обнаружили видео, на котором группа школьников избивает девочку. В публикации уточняется, что руководство школы знает о происходящем и проводит воспитательные беседы, однако издевательства продолжаются уже несколько месяцев.

Ранее в Нижнем Новгороде ученик восьмого класса напал с ножом на одноклассников в школе. В результате лучившегося пострадали двое подростков.

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