В Сербии показали звуковую пушку

В Сербии нашли предполагаемую звуковую пушку, которую применяли на протесте

В социальных сетях Сербии активно обсуждают множество видео со звуковой пушкой, которую могли применить на массовом протесте в Белграде 15 марта. Об этом пишет местное издание Nova.

Пользователи активно обсуждают два видео. На первом предполагаемая пушка проходит тестовые испытания, на которой прокручивается фраза «Граждане, мы призываем всех немедленно прекратить нарушение общественного порядка, в противном случае полиция будет вынуждена применить силу». Сообщается, что это могла быть звуковая пушка LRAD 450XL.

На втором видео показн автомобиль с тем же номером, но уже возле здания Народной Скупштины (парламента) в центре Белграда. На фоне видна толпа протестующих с флагами Сербии. Эти фото активно публикуют в соцсетях представители оппозиции и активисты из числа студентов.

Издание отмечает, что на протесте 15 марта протестующие столкнулись с сильным всплеском звука, за которым последовал шум в ушах, головокружение и другие симптомы. Они обратились за медицинской помощью.

О применении звуковой пушки против протестующих 15 марта сообщали оппозиционые СМИ Сербии. Руководство республики в лице президента Александра Вучича и его соратников отвергали обвинения.