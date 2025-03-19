Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:01, 19 марта 2025Мир

В Сербии показали звуковую пушку

В Сербии нашли предполагаемую звуковую пушку, которую применяли на протесте
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vesna Lalić / Nova.rs

В социальных сетях Сербии активно обсуждают множество видео со звуковой пушкой, которую могли применить на массовом протесте в Белграде 15 марта. Об этом пишет местное издание Nova.

Пользователи активно обсуждают два видео. На первом предполагаемая пушка проходит тестовые испытания, на которой прокручивается фраза «Граждане, мы призываем всех немедленно прекратить нарушение общественного порядка, в противном случае полиция будет вынуждена применить силу». Сообщается, что это могла быть звуковая пушка LRAD 450XL.

На втором видео показн автомобиль с тем же номером, но уже возле здания Народной Скупштины (парламента) в центре Белграда. На фоне видна толпа протестующих с флагами Сербии. Эти фото активно публикуют в соцсетях представители оппозиции и активисты из числа студентов.

Издание отмечает, что на протесте 15 марта протестующие столкнулись с сильным всплеском звука, за которым последовал шум в ушах, головокружение и другие симптомы. Они обратились за медицинской помощью.

О применении звуковой пушки против протестующих 15 марта сообщали оппозиционые СМИ Сербии. Руководство республики в лице президента Александра Вучича и его соратников отвергали обвинения.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа назвал сроки полного прекращения огня на Украине

    Спецпосланник Трампа заявил о его вероятной встрече с Путиным

    Стало известно о создании скафандров и кресел для российского «Орла»

    Жители российского города сообщили о громком хлопке в небе

    Названы дата и место похорон 34-летнего обладателя Кубка Гагарина

    Костин усомнился в глобальной значимости SWIFT

    В Генпрокуратуре раскрыли причину роста террористических преступлений в России

    Россия столкнулась с затяжным ростом цен на бензин

    Туристы устроили массовую драку на фестивале красок в Таиланде и вызвали панику

    Европейские нефтяники попросили отсрочить санкции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше