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06:20, 19 марта 2025Мир

Стало известно о требованиях России по новым территориям

«Ъ»: Россия заявила о невозможности передать Украине новые территории
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ruslan Yarocky / Globallookpress

Российская сторона в ходе переговоров с Соединенными Штатами Америки заявила о невозможности передачи новых территорий Украине. Об этом сообщил журналист «Коммерсанта» («Ъ») Андрей Колесников.

Согласно его информации, Москва рассчитывает, что на Западе признают Крым, Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области в составе РФ. В этом случае Россия не будет претендовать на Одессу и другие подконтрольные Украине территории.

18 марта президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался более двух часов. Руководители двух государств обменялись мнениями о прекращении украинского конфликта.

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США допускают закрепление за Россией Крыма, а также новых территорий страны в рамках соглашения о мирном урегулировании конфликта на Украине.

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