Трое украинских военных получили до 17 лет за терроризм в Курской области

В Курской области суд вынес приговор троим украинским военным за преступления против жителей Суджанского района и российских военнослужащих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Подсудимые Александр Ведерников, Алексей Пинчук и Евгений Хатенко из 44-й отдельной механизированной бригады признаны виновными в совершении теракта. Им назначены 16 и 17 лет лишения свободы. Первые четыре года они проведут в тюрьме, а остальную часть в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что 8 сентября 2024 года они в составе украинских подразделений вторглись на территорию Курской области. В селах Любимовка и Снагость Ведерников, Пинчук и Хатенко стреляли по местным жителям, препятствуя их эвакуации, а также открывали огонь по военнослужащим Вооруженных сил России.

10 сентября 2024 года в ходе боевых действий их взяли в плен российские войска.

Ранее сообщалось, что солдаты Вооруженных сил Украины пытаются бежать от ожесточенных боев в Гуево под Суджей Курской области.