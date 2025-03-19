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12:04, 19 марта 2025Силовые структуры

Стрелявшим по жителям Курской области украинским военным вынесли приговор

Трое украинских военных получили до 17 лет за терроризм в Курской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Курской области суд вынес приговор троим украинским военным за преступления против жителей Суджанского района и российских военнослужащих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Подсудимые Александр Ведерников, Алексей Пинчук и Евгений Хатенко из 44-й отдельной механизированной бригады признаны виновными в совершении теракта. Им назначены 16 и 17 лет лишения свободы. Первые четыре года они проведут в тюрьме, а остальную часть в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что 8 сентября 2024 года они в составе украинских подразделений вторглись на территорию Курской области. В селах Любимовка и Снагость Ведерников, Пинчук и Хатенко стреляли по местным жителям, препятствуя их эвакуации, а также открывали огонь по военнослужащим Вооруженных сил России.

10 сентября 2024 года в ходе боевых действий их взяли в плен российские войска.

Ранее сообщалось, что солдаты Вооруженных сил Украины пытаются бежать от ожесточенных боев в Гуево под Суджей Курской области.

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