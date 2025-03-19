Трамп согласился с Зеленским в одном вопросе

Белый дом: Трамп и Зеленский согласились с возможностью мира на Украине

Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора согласились с возможностью достижения мира на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает ТАСС.

«Лидеры пришли к согласию в том, что Украина и Америка продолжат вместе работать над тем, чтобы положить конец конфликту», — сообщила Левитт.

Она добавила, что американский лидер и Зеленский согласились с тем, что под руководством Трампа «устойчивого мира можно достичь». По ее словам, телефонный разговор был фантастическим, а стороны сильно продвинулись в вопросе окончания конфликта.

Ранее Левитт сообщила, что президент США решительно настроен закончить вооруженный конфликт на Украине.