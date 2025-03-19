Туристов предупредили о вызывающей отек мозга и выкидыш лихорадке

New York Post: В Южной Америке распространяется вирус Оропуш

Туристов предупредили об опасной лихорадке, которая вызывает отек мозга или даже выкидыш. Об этом сообщает New York Post.

Болезнь, провоцируемая вирусом Оропуш, распространяется в странах Южной Америки, в том числе в Боливии, Бразилии, Колумбии, Кубы и Перу. В основном она передается через укусы мелких мух и некоторых видов комаров. Среди симптомов — сильная головная боль, мышечная ломка, озноб, светочувствительность, тошнота, рвота и сыпь.

В большинстве случаев болезнь полностью проходит через месяц. При этом у некоторых заразившихся бывают осложнения, которые могут привести к мышечной слабости или параличу.

Ранее у российских туристов в Таиланде стали фиксировать случаи заболевания лихорадкой денге. Москвичка сообщила журналистам, что она заболела опасной для жизни лихорадкой на острове Панган.