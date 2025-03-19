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20:34, 19 марта 2025Путешествия

Туристов предупредили о вызывающей отек мозга и выкидыш лихорадке

New York Post: В Южной Америке распространяется вирус Оропуш
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Domareva.Tanya / Shutterstock / Fotodom

Туристов предупредили об опасной лихорадке, которая вызывает отек мозга или даже выкидыш. Об этом сообщает New York Post.

Болезнь, провоцируемая вирусом Оропуш, распространяется в странах Южной Америки, в том числе в Боливии, Бразилии, Колумбии, Кубы и Перу. В основном она передается через укусы мелких мух и некоторых видов комаров. Среди симптомов — сильная головная боль, мышечная ломка, озноб, светочувствительность, тошнота, рвота и сыпь.

В большинстве случаев болезнь полностью проходит через месяц. При этом у некоторых заразившихся бывают осложнения, которые могут привести к мышечной слабости или параличу.

Ранее у российских туристов в Таиланде стали фиксировать случаи заболевания лихорадкой денге. Москвичка сообщила журналистам, что она заболела опасной для жизни лихорадкой на острове Панган.

Вот это да!
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