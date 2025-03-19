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19:38, 19 марта 2025Бывший СССР

В Киеве опровергли участие Украины в переговорах между США и Россией

Подоляк: Украина не будет участвовать в переговорах РФ и США в Саудовской Аравии
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Представители Украины не будут участвовать в переговорах России и США, которые пройдут в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии. Об этом заявил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает The Guardian.

Подоляк объяснил, что данная встреча делегаций Москвы и Вашингтона будет двусторонней. Он добавил, что информация о дальнейших переговорах с участием Киева может появиться после телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа 19 марта.

«[Зеленский] хочет полностью понять содержание этого звонка от Трампа. Главное — понять, как Трамп оценивает результаты своего разговора с [президентом России Владимиром] Путиным, и сделать из этого выводы», — уточнил Подоляк.

Зеленский и Трамп провели в среду переговоры, которые продлились менее часа. По их результатам Трамп сообщил, что разговор был «очень хороший».

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