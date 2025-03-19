Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:49, 19 марта 2025Интернет и СМИ

Информация об обязательном волонтерстве студентов в Крыму ради сессии не подтвердилась

Данные об обязательном волонтерстве студентов Крыма ради сессии оказались фейком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

16 марта в проукраинском Telegram-канале распространилась информация о том, что студентов в Крыму якобы заставляют отрабатывать «обязательные часы волонтерства», без которых не дают сдать сессию или получить диплом. Утверждается, что молодежь якобы вынуждена делать маскировочные сети, окопные свечи и заготовки для нужд Российской армии.

Однако, согласно Федеральному закону «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», волонтерская деятельность в России — добровольческая.

Принимая участие в благотворительных акциях, абитуриенты получают дополнительные баллы при поступлении в вуз. Оформить баллы они могут на сайте Добро.рф. Студенты же за участие в благотворительных акциях получают различные льготы, которые каждый вуз определяет самостоятельно.

По информации сообщества «Добровольцы Севастополя» на форуме ВК, волонтеры в Севастополе сдают кровь, участвуют в акциях по сбору макулатуры и батареек и субботниках, очищают памятники архитектуры от граффити. Но все эти действия носят исключительно добровольческих характер.

На сайте филиала МГУ в Севастополе и в официальной группе филиала ВК информация об обязательном волонтерстве отсутствует.

Данные о том, что студентов в Крыму якобы заставляют отрабатывать «обязательные часы волонтерства», без которых не дают сдать сессию или получить диплом, не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа назвал сроки полного прекращения огня на Украине

    В российском регионе сотрудники полиции задержали пособника террористов

    ЕС представил свою стратегию милитаризации

    Трамп распорядился активизировать контакты с Россией

    В Сербии показали звуковую пушку

    Советская разведка раскрыла детали об устроившем покушение на Кеннеди стрелке

    Офицер ВСУ признал окружения в Курской области

    Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии

    Глава «Роскосмоса» стал крашем среди россиянок. Как он отреагировал на такое звание?

    Белый дом назвал условие отмены антироссийских санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше