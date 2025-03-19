Информация об обязательном волонтерстве студентов в Крыму ради сессии не подтвердилась

Данные об обязательном волонтерстве студентов Крыма ради сессии оказались фейком

16 марта в проукраинском Telegram-канале распространилась информация о том, что студентов в Крыму якобы заставляют отрабатывать «обязательные часы волонтерства», без которых не дают сдать сессию или получить диплом. Утверждается, что молодежь якобы вынуждена делать маскировочные сети, окопные свечи и заготовки для нужд Российской армии.

Однако, согласно Федеральному закону «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», волонтерская деятельность в России — добровольческая.

Принимая участие в благотворительных акциях, абитуриенты получают дополнительные баллы при поступлении в вуз. Оформить баллы они могут на сайте Добро.рф. Студенты же за участие в благотворительных акциях получают различные льготы, которые каждый вуз определяет самостоятельно.

По информации сообщества «Добровольцы Севастополя» на форуме ВК, волонтеры в Севастополе сдают кровь, участвуют в акциях по сбору макулатуры и батареек и субботниках, очищают памятники архитектуры от граффити. Но все эти действия носят исключительно добровольческих характер.

На сайте филиала МГУ в Севастополе и в официальной группе филиала ВК информация об обязательном волонтерстве отсутствует.

Данные о том, что студентов в Крыму якобы заставляют отрабатывать «обязательные часы волонтерства», без которых не дают сдать сессию или получить диплом, не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».