РИА Новости: ВСУ выдавали жителям Суджи пропуска с порядковыми номерами

Во время оккупации Вооруженными силами Украины (ВСУ) жителям Суджи выдавали «пропуска» с порядковыми номерами, без которых нельзя было выходить из дома. Об этом рассказала беженка Евгения Марченко в беседе с РИА Новости.

«С этим пропуском можно ходить в город и на улицу нельзя выходить без пропуска», — рассказала Марченко.

Она отметила, что в «пропусках» содержались фамилия, имя и отчество жителя, а также его адрес и порядковый номер. «Документ» был оформлен на украинском языке с русскоязычным пояснением в скобках.

19 марта президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ завершают разгром украинской группировки, которая находится в Курской области. Он также отметил, что российские войска провели в регионе несколько разгромных операций.