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09:36, 20 марта 2025Ценности

Бывшая первая леди Франции в мини-платье снялась для журнала

Бывшая первая леди Франции Карла Бруни в мини-платье снялась для журнала Elle
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @philipgay

Бывшая первая леди Франции, супермодель и певица Карла Бруни в откровенном наряде снялась для апрельского номера испанской версии журнала Elle. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летняя знаменитость предстала перед камерой в желтом мини-платье. Наряд оформлен рукавами «летучая мышь» и глубоким декольте.

Также манекенщица надела прозрачные черные колготки и массивные туфли на каблуках, которые были изготовлены из окрашенной в различные цвета кожи, в том числе синий, зеленый и серый. Кроме того, она распустила уложенные волнами волосы, разделив их прямым пробором, и выбрала в качестве украшений золотистые кольца и браслеты.

Ранее в марте Карла Бруни вышла в свет в платье бренда John Galliano 30-летней давности.

Вот это да!
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