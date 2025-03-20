В ЕС заявили о яичном кризисе

В ЕП потребовали от Еврокомиссии срочных мер из-за кризиса на рынке яиц

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Румынии Дэниел Буда выразил обеспокоенность из-за кризиса на рынке яиц в Евросоюза (ЕС). Об этом говорится в его обращении к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«Рынок яиц в ЕС столкнулся с кризисом, вызванным вспышками птичьего гриппа, такими как недавняя вспышка в Польше, где были уничтожены миллионы птиц», — заявил Буда, подчеркивая, что кризис повлиял на производство, что, по его словам, ставит под угрозу стабильность агропродовольственного рынка.

Парламентарий обратился к Еврокомиссии с вопросом о том, какие срочные меры она планирует принять для поддержки пострадавших производителей. В частности, его интересует, будут ли использованы устойчивые модели производства на традиционных небольших фермах для преодоления кризиса.

«Какие шаги предпримет Комиссия для обеспечения стабильности агропродовольственного рынка и поддержки производителей, пострадавших от вспышек птичьего гриппа?» — спросил Буда.

В 2024 году о кризисе в сфере сельского хозяйства сообщила член ЕП от Франции Матильда Андруэ.

В своем письме, озаглавленном «Импорт украинской сельскохозяйственной продукции и кризис сельского хозяйства в Европе», Андруэ писала, что фермеры ЕС призывают уделять больше внимания своей отрасли «в условиях европейской политики, которая наносит ущерб их средствам к существованию как фермеров и подрывает их производительность».