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05:42, 20 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

В ЕС заявили о яичном кризисе

В ЕП потребовали от Еврокомиссии срочных мер из-за кризиса на рынке яиц
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jakub Kapusnak / Unsplash

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Румынии Дэниел Буда выразил обеспокоенность из-за кризиса на рынке яиц в Евросоюза (ЕС). Об этом говорится в его обращении к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«Рынок яиц в ЕС столкнулся с кризисом, вызванным вспышками птичьего гриппа, такими как недавняя вспышка в Польше, где были уничтожены миллионы птиц», — заявил Буда, подчеркивая, что кризис повлиял на производство, что, по его словам, ставит под угрозу стабильность агропродовольственного рынка.

Парламентарий обратился к Еврокомиссии с вопросом о том, какие срочные меры она планирует принять для поддержки пострадавших производителей. В частности, его интересует, будут ли использованы устойчивые модели производства на традиционных небольших фермах для преодоления кризиса.

«Какие шаги предпримет Комиссия для обеспечения стабильности агропродовольственного рынка и поддержки производителей, пострадавших от вспышек птичьего гриппа?» — спросил Буда.

В 2024 году о кризисе в сфере сельского хозяйства сообщила член ЕП от Франции Матильда Андруэ.

В своем письме, озаглавленном «Импорт украинской сельскохозяйственной продукции и кризис сельского хозяйства в Европе», Андруэ писала, что фермеры ЕС призывают уделять больше внимания своей отрасли «в условиях европейской политики, которая наносит ущерб их средствам к существованию как фермеров и подрывает их производительность».

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