Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:37, 20 марта 2025Экономика

Неизвестный инвестор дважды обрушил индекс Мосбиржи во время разговора Путина и Трампа

Неизвестный инвестор обрушил индекс Мосбиржи во время беседы Путина и Трампа
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Действия неизвестного инвестора два раза обрушили индекс Мосбиржи во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК.

Вечером 18 марта индекс Мосбиржи дважды падал более чем на один процент в течение минуты. После он также резко восстанавливался.

Отмечается, что первое падение произошло в 18:17 мск — индекс упал до уровня 3227,47 пункта и потерял весь дневной рост, который был вызван ожиданиями от переговоров лидеров двух стран. Второе падение состоялось в 19:45 — сразу после окончания разговора Путина и Трампа (индекс рухнул до 3234,57 пункта).

По словам специалистов, в этот период произошли значительные продажи по основным ликвидным бумагам — вследствие, акции крупных и небольших компаний уменьшились на 6–10 процентов. Между тем, объем сделок в отдельных бумагах примерно в 10 раз превысил обычные показатели.

Ранее спецпосланник Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, скорее всего, состоится в Саудовской Аравии.

    Обсудить
    Последние новости

    В Турции начался «кастрюльный бунт» после задержания мэра Стамбула

    Неизвестный инвестор дважды обрушил индекс Мосбиржи во время разговора Путина и Трампа

    В российском регионе увеличили участвующую в пожаре на нефтебазе групировку

    В Госдуме ответили на отказ Зеленского признавать новые российские территории

    Мужчины и женщины раскрыли детали самых кошмарных первых свиданий

    Учительницу арестовали за секс со школьником

    Объяснен успех лунной миссии Blue Ghost

    В США прокомментировали встречу Трампа и Си Цзиньпина

    Украинские беспилотники атаковали российский регион

    Зеленский прокомментировал размещение иностранных войск на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше