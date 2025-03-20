Неизвестный инвестор дважды обрушил индекс Мосбиржи во время разговора Путина и Трампа

Неизвестный инвестор обрушил индекс Мосбиржи во время беседы Путина и Трампа

Действия неизвестного инвестора два раза обрушили индекс Мосбиржи во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК.

Вечером 18 марта индекс Мосбиржи дважды падал более чем на один процент в течение минуты. После он также резко восстанавливался.

Отмечается, что первое падение произошло в 18:17 мск — индекс упал до уровня 3227,47 пункта и потерял весь дневной рост, который был вызван ожиданиями от переговоров лидеров двух стран. Второе падение состоялось в 19:45 — сразу после окончания разговора Путина и Трампа (индекс рухнул до 3234,57 пункта).

По словам специалистов, в этот период произошли значительные продажи по основным ликвидным бумагам — вследствие, акции крупных и небольших компаний уменьшились на 6–10 процентов. Между тем, объем сделок в отдельных бумагах примерно в 10 раз превысил обычные показатели.

Ранее спецпосланник Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, скорее всего, состоится в Саудовской Аравии.