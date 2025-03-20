Отказ Зеленского Макрону попал на видео

Отказ Зеленского в общении позвонившему ему Макрону попал на видео

Глава Украины Владимир Зеленский отказал в общении позвонившему ему президенту Франции Эммануэлю Макрону. Разговор политиков произошел во время брифинга Зеленского, трансляция доступна на YouTube-канале офиса президента Украины.

На видео попал момент звонка Макрона Зеленскому. Украинский лидер ответил и объяснил французскому коллеге, что сможет поговорить с ним через 15-20 минут, когда завершит общение с прессой.

«Да, я только что разговаривал с президентом Макроном. Мы с ним часто общаемся, в среднем раз в день», — пояснил представителям СМИ Зеленский по завершении непродолжительного телефонного разговора.

19 марта президент США Дональд Трамп созвонился с Владимиром Зеленским. Американский лидер заявил, что их переговоры прошли «очень хорошо».